«Югра» расторгла контракт с вратарём Фокиным

«Югра» расторгла контракт с вратарём Владиславом Фокиным. Об этом информирует официальный сайт клуба. Действие соглашения между игроком и командой КХЛ прекращено по соглашению сторон.

Хоккеист находился в клубе Высшей хоккейной лиги «Рубин». В нынешнем сезоне хоккеист провёл в КХЛ семь матчей регулярного чемпионата, пропустив 3,98 шайбы в среднем за матч при проценте отражённых бросков 86,2. Всего на уровне Континентальной хоккейной лиги на счету Фокина 132 матча, 2,84 пропущенных шайбы в среднем за матч при проценте отражённых бросков 90,8.