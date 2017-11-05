Гавриков: пара наших ошибок — и всё у СКА ломается, не можем нормально доиграть

Защитник СКА Владислав Гавриков прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» со счётом 5:4 Б, а также вызов в сборную России на Кубок Карьяла.

«Сложно сказать, почему такая тяжёлая домашняя серия, всё от наших ошибок идёт, портим игры, ведь можем нормально доиграть. Пара наших грубых ошибок — и всё ломается у нас. Чувствую ли усталость? Тут все в равных условиях, так что нет смысла разговаривать об этом. С «Торпедо» пара наших ошибок стоила того, что соперник отыгрался с 2:4.

Сейчас пара выходных и сборная, всё отлично. Восстановимся, наберёмся сил, сборная — это сборная, всегда приятно приезжать туда. На Карьяла будем играть с будущими соперниками по Олимпиаде? Так далеко ещё не стоит загадывать. Нет смысла обсуждать возможный недопуск России на Олимпиаду, от нас ничего не зависит», — сказал Гавриков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.