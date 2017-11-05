Ильенко: Квартальнов прав, у форвардов все мысли о голах. Хочу поскорей забить

Нападающий «Локомотива» Артём Ильенко прокомментировал поражение в домашнем матче с рижским «Динамо» (0:4) и слова главного тренера команды Дмитрия Квартальнова о том, что нападающие должны думать только о голах и желании их забить. Ильенко в этом сезоне провёл 14 матчей и сделал одну передачу.

«Может быть, дело в эмоциях. Усталость есть, и эмоции в такой ситуации помогают. После трудного выезда, после ещё двух игр дома. В третьем периоде мы перешли на три звена, нужно было отыгрываться. Тренеры решили таким образом повысить темп.

Действительно, пауза в чемпионате нам сейчас будет в масть. Мы сможем поработать и набраться сил. У нас у многих будет отдельный график: кто-то едет в сборную, кто-то в «молодёжке» сыграет, кто-то останется. Пара дней, наверное, выходных, а потом будем на новой базе работать: насколько я знаю, тренировки два раза в день. С приходом нового тренера по физике мы уже стали больше работать в зале, но я считаю, мы быстро доберём то, чего нам не хватает, чего хочет тренерский штаб. Никто не скажет сейчас, что нас загнали.

Дмитрий Вячеславович правильно сказал, у нападающих все мысли о голах. Мне иногда снятся. Но хочется уже в реальности поскорее забить», — сказал Ильенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.