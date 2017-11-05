Кузнецов, Дадонов и Радулов попали в топ-10 голов недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига обнародовала рейтинг голов прошедшей недели. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов расположился со своим голом на четвёртом месте. Также в рейтинге оказались форвард «Даллас Старз» Александр Радулов и нападающий «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов, но в качестве ассистентов.



10. Марк Джиордано («Калгари Флэймз») с передачи Мэттью Ткачака

9. Шон Монахан («Калгари Флэймз») с передачи Джона Годро

8. Джонатан Тэйвз («Чикаго Блэкхоукс»)

7. Крис Крайдер («Нью-Йорк Рейнджерс») с передачи Мики Зибанежада

6. Тайлер Сегин («Даллас Старз») с передачи Александра Радулова

5. Николай Элерс («Виннипег Джетс»)

4. Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»)

3. Александр Барков («Флорида Пантерз») с передачи Евгения Дадонова

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») с передачи Коннора Макдэвида

1. Тайлер Тоффоли («Лос-Анджелес Кингз»)

Также видео доступно на официальном канале НХЛ в YouTube.



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