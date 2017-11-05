Плющев: тренеры и игроки «СЮ» в разных мирах, отставка Вестерлунда не удивит

Заслуженный тренер России, экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал последние события в лиге.

«Спад «Магнитки», «Салавата» и московского «Динамо»? Эти команды, если говорить о традиционных лидерах лиги, пока не могут занести чемпионат себе в актив. У «Динамо» и «Магнитки» есть объективные причины для спада. А вот об Уфе этого не скажешь. Вспоминая работу Эркки Вестерлунда в «Йокерите», предполагал, что в «Салавате» у него возникнут именно тренерские проблемы. Даже в Финляндии он не выжимал из своей команды весь потенциал. Но в Уфе к профессиональным проблемам Вестерлунда добавились языковые. Видно, что финские специалисты живут в своём мире, команда — в своём. Уфа словно бы плывет по волнам — то спад, то подъём. Это привычный ритм для тех команд, в которых нет твёрдой тренерской руки.

«Салават» в последние сезоны выступает столь неровно, что в любой момент нужно быть готовым к любому решению. Генеральный менеджер клуба Леонид Вайсфельд находится под давлением. Летом он называл Вестерлунда лучшим тренером Европы — и не угадал. Как, кстати, практически все и прогнозировали. Никто не удивится, если во время паузы на Евротур тренерский штаб «Салавата» претерпит изменения. Нужно учитывать, что в первой половине сезона у клуба в основном были домашние матчи — и всё самое тяжелое для Уфы, и для «лучшего тренера Европы »только начинается.

Переход Бурдасова в «Салават»? Огорчило, что тренерский штаб ЦСКА так легко расстался с качественным снайпером. Такова истема работы тренеров ЦСКА: они бросают все шесть пятёрок в воду и тот, кто выплывет, тот и останется в команде. Кстати, отсутствие качественной тренерской работы приводит к тому, что у ЦСКА есть серьёзные проблемы с большинством.

Если Уфа летом потратила серьёзные деньги и мощно укрепилась, то «Динамо» с «Металлургом» по объективным причинам не могут занести межсезонье себе в актив. Команды выступают не хуже «Салавата», берут свои очки», — цитирует Плющева Russia-Hockey.

Плющев: в ЦСКА тренерское безвластие, в «Локомотиве» эмоциональный спад

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