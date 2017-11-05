Нейрохирург из Бостона: в хоккее нет места дракам. Из-за них возникает слабоумие

Специалист по болезням головного мозга, нейрохирург бостонского института Энн Макки рассказала о некоторых итогах своих исследований спортивных травм головного мозга.



«Мы исследуем мозг тех спортсменов, которые имели большие проблемы со здоровьем и уже скончались. Из хоккеистов у нас есть образец мозга Дерека Бугара, который выступал за «Миннесоту» и умер в 28 лет от передозировки лекарственных препаратов в сочетании с алкоголем. Он пытался восстановиться после многочисленных сотрясений, но повреждение мозга было значительно более серьёзным. К 40-летнему возрасту у него бы полностью развилось слабоумие. Что же касается, например, американского футбола, то мы обнаружили симптомы повреждения в 110 образцах из 110 – у каждого игрока имелись признаки травматической энцефалопатии.



Мы пытались достучаться и до руководства НХЛ, и до боссов НФЛ, но всё без толку. Когда дело касается больших денег, то люди становятся глухи, хотя мы лишь хотим помочь диагностировать болезнь на ранних стадиях. НХЛ вообще отрицает наличие такой проблемы. Болезнь начинается с серьёзной травмы мозга, а затем распространяется и прогрессирует. Боль и симптомы сотрясения могут привести к злоупотреблению медикаментами. Я не понимаю, как можно подвергнуть травму мозга. Говорят, что драки – это часть хоккея, но их вообще не должно быть. Хоккей – это спорт, который становится всё более опасным, поскольку игроки становятся всё габаритнее, сильнее, быстрее. Боям на льду нет оправданий, это не спорт, они представляют собой лишь дополнительную опасность. Лично я не хочу, чтобы меня прозвали Доктор Смерть, но есть ряд травм мозга, которые невозможно вылечить, потому что мы узнаём о них только после гибели игрока. Я пыталась достучаться до комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, но услышала в ответ лишь это: «Мы приветствуем и благодарим вас, но не заинтересованы в вашей информации», — приводит слова Макки издание Expressen.



Напомним, что Бугар провёл в НХЛ 277 матчей, набрав 589 минут штрафа. По данным портала HockeyFights.com, Бугар провёл за карьеру 194 боя (66 драк в НХЛ, 58 – в АХЛ, 70 – в молодёжной WHL).

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