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175 лет назад 2016
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Абрамов обошёл Жиру по хет-трикам в QMJHL, он на втором месте в истории «Гатино»

Хоккей

Нападающий команды QMJHL «Гатино» Виталий Абрамов оформил хет-трик в матче с «Бленвиль-Буабриан» (3:2 ОТ) и был признан второй звездой встречи. Абрамов закончил матч с показателем полезности «+3», выиграл семь вбрасываний из 15 и нанёс четыре броска по воротам.

QMJHL: форвард «Гатино» Абрамов сделал хет-трик и стал второй звездой матча

«Абрамов переместился на второе место в истории клуба с семью хет-триками. Он обошёл Клода Жиру, на счету которого шесть хет-триков», — написал журналист Джеффри Брэндоу в своём «твиттере».

Клод Жиру в настоящее время является лидером клуба НХЛ «Фтладельфия Флайерз». Капитан американской команды провёл в НХЛ более 700 матчей и набрал более 600 очков.

Видеообзор матча можно посмотреть на сайте QMJHL.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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