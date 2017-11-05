Континентальная хоккейная лига может не отпустить своих игроков на Олимпиаду 2018 года. «Чемпионат» предлагает читателям поучаствовать в опросе: «Должна ли КХЛ отпустить игроков на Олимпиаду-2018?».

Варианты ответа предлагаются следующие:

— Только если наша сборная будет выступать под российским флагом

— Да, в любом случае нельзя упускать шанс выиграть золотые медали Олимпиады

— Нет, Международный олимпийский комитет разрушает спортивный миропорядок

Проголосовать можно на playbuzz.

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