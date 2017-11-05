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175 лет назад 2016
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Должна ли КХЛ отпустить игроков на Олимпиаду-2018?

Хоккей

Континентальная хоккейная лига может не отпустить своих игроков на Олимпиаду 2018 года. «Чемпионат» предлагает читателям поучаствовать в опросе: «Должна ли КХЛ отпустить игроков на Олимпиаду-2018?».

Варианты ответа предлагаются следующие:

— Только если наша сборная будет выступать под российским флагом

— Да, в любом случае нельзя упускать шанс выиграть золотые медали Олимпиады

— Нет, Международный олимпийский комитет разрушает спортивный миропорядок

Проголосовать можно на playbuzz.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей ОИ-2018 КХЛ Опрос
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