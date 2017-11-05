Салливан — о четырёх поражениях «Питтсбурга» в 5 матчах: шайба не идёт в ворота

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение от «Ванкувер Кэнакс» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Действующий обладатель кубка Стэнли проиграл четыре матча из последних пяти и два подряд.

«Мы не дали сопернику создать много моментов, а сами создавали их в большом количестве. Шайба не идёт в ворота. Мы не должны позволить, чтобы разочарование проникло в раздевалку нашей команды. Мы должны действовать на льду более решительно», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.