Топ-10 сейвов недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига обнародовала лучшие сейвы недели.
10. Джонатан Бернье («Колорадо Эвеланш»)
9. Туукка Раск («Бостон Брюинз»)
8. Скотт Уэджвуд («Аризона Койотс»)
7. Джон Гибсон («Анахайм Дакс»)
6. Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»)
5. Оскар Данск («Вегас Голден Найтс»)
4. Алекс Стэлок («Миннесота Уайлд»)
3. Антти Раанта («Аризона Койотс»)
2. Джон Гибсон («Анахайм Дакс»)
1. Джейк Аллен («Сент-Луис Блюз»)
Также лучшие сейвы прошедшей недели можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.