«Югра» — «Йокерит»: Шарыченков заменён, Проскуряков был сухим 21 секунду

В начале матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Югра» — «Йокерит» вратарь хозяев Александр Шарыченков пропустил два гола в течение минуты и 26 секунд. Он был заменён, однако его сменщик Илья Проскуряков недолго оставался сухим — а именно 21 секунду.

В настоящее время в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился первый период, финская команда ведёт со счётом 3:0.

Также видео гола Толванена доступно на официальном сайте КХЛ.

Также видео гола Марьямяки доступно на официальном сайте КХЛ.