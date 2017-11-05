Даллман — первый защитник в КХЛ, набравший 400 очков

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» — ЦСКА произошло историческое событие. Защитник астнинской команды Кевин Даллман стал первым защитником в КХЛ, набравшим 400 очков. На его счету голевой пас при третьем голе своей команды.

На счету игрока133 заброшенных шайбы и 277 голевых передач в 546 матчах. Даллман выступает в КХЛ с момента основания лиги, то есть с сезона-2009/09. Помимо команды из Астаны, он выступал за СКА.



После двух периодов «Барыс» ведёт в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 4:1.



Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.



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