«Авангард» дома разгромил «Слован» и прервал 4-матчевую серию поражений

«Авангард» в родных стенах разгромил «Слован» и прервал серию поражений на отметке в четыре матча. В 30 матчах сезона на счету «Авангарда» 18 побед. «Слован» проиграл четвёртый матч из последних пяти. В 30 матчах сезона на счету команды 8 побед. 5 сентября в очном матче команд в Братиславе «Авангард» выиграл со счётом 4:1.

По итогам первой двадцатиминутки омичи вели со счётом 1:0 — шайбу забросили капитан команды Евгений Медведев. Во второй трети матча команды обменялись голами — Ян Бухтеле счёт сравнял, Михаил Фисенко вновь вывел хозяев вперёд. В третьем периоде Максим Минеев, Кирилл Семёнов и Евгений Медведев установили окончательный счёт — 5:1 в пользу омской команды.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.