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«Авангард» дома разгромил «Слован» и прервал 4-матчевую серию поражений

Хоккей

«Авангард» в родных стенах разгромил «Слован» и прервал серию поражений на отметке в четыре матча. В 30 матчах сезона на счету «Авангарда» 18 побед. «Слован» проиграл четвёртый матч из последних пяти. В 30 матчах сезона на счету команды 8 побед. 5 сентября в очном матче команд в Братиславе «Авангард» выиграл со счётом 4:1.

По итогам первой двадцатиминутки омичи вели со счётом 1:0 — шайбу забросили капитан команды Евгений Медведев. Во второй трети матча команды обменялись голами — Ян Бухтеле счёт сравнял, Михаил Фисенко вновь вывел хозяев вперёд. В третьем периоде Максим Минеев, Кирилл Семёнов и Евгений Медведев установили окончательный счёт — 5:1 в пользу омской команды.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омская область
5 : 1 1:0, 1:1, 3:0
Слован
Братислава
1:0 – Медведев (Стась, Эверберг) – 18:25 (5x4), 1:1 – Бухтеле (Бойчак) – 26:06 (5x5), 2:1 – Фисенко (Кугрышев, Медведев) – 33:50 (5x5), 3:1 – Минеев (Кугрышев, Михеев) – 45:35 (5x5), 4:1 – Семёнов (Петерссон, Лисов) – 46:59 (5x5), 5:1 – Медведев (Кугрышев, Меньшиков) – 56:32 (5x5)

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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