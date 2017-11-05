Хет-трик Вея помог «Барысу» дома одолеть ЦСКА и набрать очки 9 матчей подряд

«Барыс» в родных стенах переиграл ЦСКА и выиграл четвёртый матч подряд. Команда набирает очки девять матчей подряд при семи победах. В 31 матче сезона на счету «Барыса» 19 побед. ЦСКА прервал свою серию побед на отметке в четыре матча. В 28 матчах сезона на счету команды 22 победы.

Даллман — первый защитник в КХЛ, набравший 400 очков

Московская команда вышла вперёд на пятой минуте данного матча — отличился Кирилл Петров. На 22-й минуте встречи Талгат Жайлауов счёт сравнял. Во втором периоде забивали исключительно игроки «Барыса» — Линден Вей и Мартен Сен-Пьер. Защитник Кевин Даллман первым среди игроков обороны набрал 400 очков. На 13-й секунде третьего периода Александр Попов сократил разрыв в счёте до двух шайб. На 42-й минуте матча Михаил Пашнин сократил разрыв в счёте до минимума. До этого он не забивал 120 матчей. Спасти игру не удалось — Линдей Вей под занавес матча поразил пустые ворота. На его счету хет-трик.

Пашнин забил свой первый гол за 120 матчей — с 12 октября 2015 года

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

