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175 лет назад 2016
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Хет-трик Вея помог «Барысу» дома одолеть ЦСКА и набрать очки 9 матчей подряд

Хоккей

«Барыс» в родных стенах переиграл ЦСКА и выиграл четвёртый матч подряд. Команда набирает очки девять матчей подряд при семи победах. В 31 матче сезона на счету «Барыса» 19 побед. ЦСКА прервал свою серию побед на отметке в четыре матча. В 28 матчах сезона на счету команды 22 победы.

Даллман — первый защитник в КХЛ, набравший 400 очков

Московская команда вышла вперёд на пятой минуте данного матча — отличился Кирилл Петров. На 22-й минуте встречи Талгат Жайлауов счёт сравнял. Во втором периоде забивали исключительно игроки «Барыса» — Линден Вей и Мартен Сен-Пьер. Защитник Кевин Даллман первым среди игроков обороны набрал 400 очков. На 13-й секунде третьего периода Александр Попов сократил разрыв в счёте до двух шайб. На 42-й минуте матча Михаил Пашнин сократил разрыв в счёте до минимума. До этого он не забивал 120 матчей. Спасти игру не удалось — Линдей Вей под занавес матча поразил пустые ворота. На его счету хет-трик.

Пашнин забил свой первый гол за 120 матчей — с 12 октября 2015 года
КХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Астана
5 : 3 0:1, 4:0, 1:2
ЦСКА
Москва
0:1 – Петров (Ничушкин, Киселевич) – 04:25 (5x5), 1:1 – Жайлауов (Сен-Пьер) – 21:02 (5x5), 2:1 – Вей (Сен-Пьер) – 23:18 (5x4), 3:1 – Вей (Доус, Даллман) – 29:45 (5x5), 4:1 – Сен-Пьер (Вей) – 36:16 (5x4), 4:2 – Попов (Киселевич, Ничушкин) – 40:12 (5x5), 4:3 – Пашнин – 41:58 (5x5), 5:3 – Вей (Доус, Сен-Пьер) – 58:55 (en)

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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