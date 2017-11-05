Скабелка: «Авангард» благодарен болельщикам, после поражений был полный стадион

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи со «Слованом» (5:1).

«В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков. Были опасения после череды неудач, но пришёл полный стадион. Когда парни увидели это перед гимном, то сказали друг другу, что хватит уже проигрывать, пора переламывать ситуацию.

В игре поначалу была скованность, чувствовалась нервозность, особенно после пропущенной шайбы. Но затем ребята раскрепостились, особенно после третьей шайбы, в заключительном отрезке стало многое получаться. Хорошо, что закончили этот этап чемпионата на победной ноте.

Перерыв пойдёт нам на пользу, бензинчика маловато осталось. Нам нужно прийти в себя, дождаться возвращения травмированных. У Кугрышева не получается забить? Ему нужно успокоиться, быть хладнокровнее при завершении моментов. Возможно, и после выхода травмированных хоккеистов будем активно использовать молодёжь, почему нет? Сегодня, например, понравился Антон Ковалёв, много времени получил. Это хороший, мобильный нападающий. Эрик Густафссон попал в список отказов из-за перебора легионеров в команде», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.