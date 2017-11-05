Шилин: удивился, что пришёл полный стадион, болельщики у «Авангарда» капризные

Голкипер «Авангарда» Олег Шилин прокомментировал встречу со «Слованом» (5:1).

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«В самом начале игры было достаточно тяжело, я не играл больше месяца, да ещё и удаление было четырёхминутное. Но зато сразу вошёл в игру. Хорошо, что в этот момент мы выстояли, не пропустили, остались при счёте 0:0. Никаких собраний перед матчем не было, все и так понимали, что нужно выигрывать. На самом деле удивило, что после череды поражений пришёл полный стадион. У нас болельщики капризные, если команда проигрывает, то перестают ходить, но сегодня они молодцы, спасибо им за поддержку.

О том, что выйду на лёд, узнал ещё вчера на тренировке. Никаких особых мыслей не было, мандража тоже, всё-таки какой-никакой опыт есть. Даже не знаю, обидно или нет, что получаю мало шансов. В принципе, я и в прошлом сезоне немного играл. Пауза сейчас к лучшему, больше половины чемпионата сыграли за короткий отрезок, много травмированных. Сейчас народ начнёт возвращаться, и думаю всё будет в порядке. Насколько дружная у нас вратарская бригада? Видите, даже рядом сидим с Фурхом. Дружная, что поделать. Конечно, разговариваем по каким-то моментам, но ничего глобального не обсуждаем», — передаёт слова Шилина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.