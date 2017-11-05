Емелин — о замене вратаря «Югры»: Шарыченков плохо начал, из 3 бросков 2 гола

Главный тренер «Югры» Анатолий Емелин прокомментировал поражение от «Йокерита» (0:3) в амтче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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«Вначале было 4 броска, 2 удаления и в итоге мы пропустили 3 гола. Затем мы вроде бы выровняли игру. Но всё равно плохо играем на чужом пятаке. Вратарь Александр Шарыченков плохо начал матч, из трёх бросков пропустил два гола, из-за этого мы решили поменять голкипера», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Также видео доступно на официальной странице «Югры» в соцсети «ВКонтакте».