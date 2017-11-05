Вице-губернатор Орловской области: Ночная лига — социальный феномен

Заместитель председателя правительства Орловской области Дмитрий Бутусов рассказал о любительском хоккее в регионе. 2 ноября в Орле состоялось открытие отборочного этапа VII Всероссийского фестивля в дивизионе «Любитель 40+».



«Орловская Ночная лига держится в первую очередь на энтузиазме целый группы людей, которые стоят у истоков её основания и организуют соревнования. Я влился чуть позже, для меня это только третий сезон в Ночной лиге, а для неё этот сезон уже седьмой. По возможности помогаем, и особенно это касается участия орловских команд в финале фестиваля Ночной лиги в Сочи. У Ночной лиги в Орловской области очень хорошая перспектива, связанная в первую очередь с развитием хоккейной инфраструктуры.

Очень важно, что даже тренировочный процесс и товарищеские встречи команд проходят и в смешанных форматах – иногда мы играем с молодёжью, иногда в свою команду приглашаем молодых ребят. Ночная лига в нашей области не ограничивается, самой собой, своим календарём или турнирной таблицей. И это уже целый хороший социальный феномен. Создаётся целая среда – спорта, физкультуры, здорового образа жизни.



Для меня это один из немногих правильных, здоровых способов снять то напряжение, которое накапливается на работе. На какие-то проблемы, которые нужно решать, после хоккея начинаешь смотреть по-другому. Хоккей – командный вид спорта. Быть в коллективе тоже немаловажно. Ну и это просто ради здоровья.

Перспективы? Это различные программы, как, например, программа «Газпрома». Сегодня и технологически, и технически строительство современных ледовых комплексов проблемой не является. Единственное, в чём мы, Орловская область, сегодня пока ограничены, это содержание таких объектов. Коммерциализация не всегда получается. Когда мы говорим о перспективах строительства ледовых арен, мы говорим о перспективе развития хоккея в области. Интерес к хоккею в Орловской области растёт во всех возрастных категориях. Мы это видим, к этому стремимся», — цитирует чиновника пресс-служба Ночной лиги.