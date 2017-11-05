Майоров: молодые судьи на матчах «Спартака» такое творят, просто безобразие

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров подвёл итоги половины регулярного чемпионата КХЛ.

«Догнать СКА? Боюсь, что для любой команды сделать это будет очень тяжело. Пройти без спадов всю дистанцию регулярного чемпионата невозможно. И «армейцы» таких моментов тоже не избегнут. Большие проблемы испытывает московское «Динамо». «Металлург» ковыряется в середине таблицы. Уфа, невзирая на маститого тренера и очень приличный состав, тоже пока ничего выдающегося не показывает. А сколько надежд мы связывали с «Куньлунем», который возглавил Майк Кинэн. Китайский клуб может приглашать в свой состав легионеров без ограничения. Но где он сейчас? За пределами зоны плей-офф. В регулярном чемпионате питерцев никто уже не догонит.



Никто не рискнёт бросить «армейцам» вызов в «регулярке»? А зачем? Думаю, что такой задачи ни один клуб КХЛ перед собой уже не ставит. Гораздо важнее стабилизировать свою игру и удержаться на сегодняшних позициях. Ну и планомерно готовиться к плей-офф.



«Спартак» сейчас показывает куда более интересную игру, чем в двух предыдущих сезонах. Команда выглядит намного лучше. На старте чемпионата календарь у красно-белых был крайне неудачным. Ещё я не вполне понимаю экспериментов КХЛ, когда на матчи «Спартака» назначаются совсем молодые судьи. Они порой такое начинают творить, просто безобразие! Ну, хотите вы неопытных арбитров «обстрелять» — ставьте их на матчи СКА с «Ладой» или «Югрой»! Там несколько судейских ошибок на результат всё равно не повлияют. Но зачем же назначать новичков на принципиальные поединки, где команды бьются за попадание в зону плей-офф?!



Проблемы бело-голубых? Результативность слабая. Но разве только у «Динамо»? Сейчас многие команды голами похвастаться не могут. Квартальнов в «Локомотиве»? Что-то непонятное с ярославцами происходит. Ведь приличный состав. Не хуже, чем в прошлом году. Но не идёт игра! И даже смена тренера на результаты матчей не повлияла. Очень нестабильно «железнодорожники» выступают», — цитирует Майорова «Советский спорт».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»