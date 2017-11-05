Молодёжная сборная России приступила к тренировкам в Канаде

Молодёжная сборная России провела первую тренировку в Канаде в рамках подготовки к стартовой игре CIBC Canada Russia Series против сборной Западной лиги. Матч пройдёт 7 ноября, начало — в 04 :00 мск.



Российская национальная команда занималась в следующих сочетаниях:



Вратари: Бердин, Мельничук, Сухачев.



«Красные»: Макеев – Зайцев, Алтыбармакян – М.Мальцев – Цыплаков;



«Синие»: Калинин – Елизаров, Манукян – Рассейкин – Веряев;



«Зеленые»: Кныжов – А.Мальцев, Романов – Иванов – Кара;



«Белые»: Курашов – Д.Алексеев, Полодян – Моисеев – Рахимулин, Шепелев.

Защитники Артём Минулин и Александр Алексеев, которые выступают в Западной лиге и могут принять участие в матчах против сборной команды лиги, прибудут в расположение команды в ближайшее время.