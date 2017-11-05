Журналист: права на Шипачёва в НХЛ принадлежат «Вегасу» до 35-летия игрока

Журналист Sportsnet Эрик Энгельс поделился подробностями возвращения нападающего Вадима Шипачёва из «Вегас Голден Найтс» в Россию.

Шипачёв завершит карьеру в НХЛ и расторгнет контракт с «Вегасом» 6 ноября

«Когда Шипачёв покинет клуб, права на него в НХЛ будут принадлежать «Вегасу» до его 35-летия», – написал Энгельс.

30-летний Шипачёв весной 2017 года подписал с «Вегасом» двухлетний контракт на $ 9 млн. Перед началом сезона он был формально отправлен в АХЛ. В НХЛ сыграл три матча и забил один гол, после чего его повторно отправили в фарм-клуб. Он прибыл в расположение «Чикаго Вулвз» и провёл несколько тренировок, однако затем без разрешения руководства уехал к семье в Лас-Вегас. «Рыцари» дисквалифицировали Шипачёва, а его агент стал искать варианты обмена. Позднее стало известно, что Шипачёв расторгнет контракт с «Вегасом». Форвард уже вернулся в Россию.

В случае разрыва контракта и объявлении о завершении карьеры в НХЛ, после 35 лет Шипачёв может вернуться в лигу и заключить контракт с любым клубом НХЛ.

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