«Барыс» вторым после СКА забил 100 голов в текущем сезоне

«Барыс» стал второй командой Континентальной хоккейной лиги, достигшей в нынешнем сезоне отметки в 100 заброшенных шайб. Для этого команде из Казахстана понадобился 31 матч. 100-й гол астанчан забил нападающий Мартен Сен-Пьер в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:3). Юбилейный гол оказался победным.

Лучший бомбардир текущего сезона Вей: обычно завершает Доус, шайба находила меня

Первым клубом, забросившим в 10-м сезоне КХЛ 100 шайб, стал действующий обладатель кубка Гагарина и лидер текущего регулярного чемпионата КХЛ СКА.

Кроме того, игроки «Барыса» возглавляют гонку бомбардиров текущего сезона — речь идёт о Линдене Вее (первое место) и Найджеле Доусе (второе). С 57 очками после 31 матча команда из Астаны возглавляет Восточную конференцию КХЛ. У «Ак Барса» 36 очков и четыре игры в запасе. 6 ноября казанцы дома сыграют с «Торпедо».

Также видео юбилейного гола команды из Астаны доступно на официальном сайте КХЛ.