Самый молодой игрок U17 — о Кубке вызова: надо выиграть в 3 раз, бог любит троицу

Пятнадцатилетний Данил Гущин — самый молодой игрок юниорской сборной России U17 — поделился ожиданиями от Мирового Кубка вызова в канадском Форт-Сент-Джоне. Юниорская сборная России стартует на турнире 6 ноября в 05:00 мск. Соперником станет сборная Швеции.

«Я комфортно себя чувствую в команде, меня вызывают уже не первый раз в сборную на год старше. Тем более, что и в клубе я играю со старшими ребятами. Мне это очень нравится, я чувствую, что так получаю больше опыта. Никто меня не выделяет, все играют так же жёстко, как против других ребят в команде. Конечно, вызов в сборную U17 — большая отвественность и нужно оправдывать доверие. Когда вызвали в первый раз? В прошлом году тренер в клубе сообщил об этом. Сказал, что нужно работать на сто процентов и проявить себя, тогда, возможно, будут вызывать снова.



Я не первый раз в Канаде, пару лет назад приезжал в летний тренировочный лагерь в Торонто. Был готов к акклиматизации, тем более тренеры и доктор нам подсказывают, как правильно перестраиваться. Мы выступаем за Россию, тем более на таком большом турнире, хочется показать хороший хоккей. Сколько раз российские команды выигрывали этот турнир? Кажется, раза два. Нужно выиграть третий раз, бог любит троицу.

Моё катание? Стараюсь больше работать над ним — специально занимаюсь летом с тренером и сам. Это пошло с детства — я родился в Екатеринбурге и учился кататься на коньках ещё до того, как пошёл в хоккейную школу. Мой отец играл в хоккей с мячом, он много занимался со мной. Строгий ли он? Когда требуется — да. Всегда подсказывает, даёт советы.



Перед выставочной игрой с канадцами, конечно, присутствовало волнение. В первом периоде не всё получалось, но перед вторым тренеры объяснили, что мы делаем не так, нашли слова. Мы вышли выигрывать игру и сделали это. Шведы — очень быстрая команда, техничная, все игроки достаточно габаритные. Нам нужно играть умно, больше лезть на ворота — тогда забьём свои голы. Мы готовы на сто процентов», — цитирует игрока пресс-служба ФХР.