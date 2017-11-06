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«Детройт» разгромил «Эдмонтон», Мразек сделал 36 сейвов и оформил «сухарь»

Хоккей

«Детройт Ред Уингз» разгромил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Голы в этом матче на свой счёт записали Франс Нильсен (4-я минута), Густав Нюквист (10), Мартин Фрк (32) и Энтони Манта (47). Голкипер «красных крыльев» Петр Мразек совершил 36 сейвов, оформив «сухарь».

Эта победа стала для «Детройта» третьей в последних четырёх матчах. «Эдмонтон» потерпел третье поражение в четырёх встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2017, понедельник. 00:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0 : 4 0:2, 0:1, 0:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Нильсен (Дженсен, Хельм) – 03:23 (5x5), 0:2 – Нюквист (Зеттерберг, Абделкейдер) – 09:10 (5x5), 0:3 – Фрк (Манта) – 31:13 (5x5), 0:4 – Манта (Фрк, Грин) – 46:30 (5x4)
«Эдмонтон Ойлерз» — «Детройт Ред Уингз»: прогноз экспертов на матч
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Ред Уингз Эдмонтон Ойлерз Петр Мразек
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