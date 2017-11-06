«Детройт» разгромил «Эдмонтон», Мразек сделал 36 сейвов и оформил «сухарь»

«Детройт Ред Уингз» разгромил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Голы в этом матче на свой счёт записали Франс Нильсен (4-я минута), Густав Нюквист (10), Мартин Фрк (32) и Энтони Манта (47). Голкипер «красных крыльев» Петр Мразек совершил 36 сейвов, оформив «сухарь».

Эта победа стала для «Детройта» третьей в последних четырёх матчах. «Эдмонтон» потерпел третье поражение в четырёх встречах.