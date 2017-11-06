«Калгари» в серии буллитов вырвал победу у «Нью-Джерси»

«Калгари Флэймз» вырвал победу у «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась в серии буллитов со счётом 5:4 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Калгари» отличились Михаэль Фролик (12-я минута), Майкл Стоун (32), Шон Монахан (33) и Майкл Ферланд (47), За «Нью-Джерси» голы забили Тейлор Холл (2), Бен Лавджой (22), Брайна Гиббонс (33) и Энди Грин (52). Решающий буллит реализовал нападающий «Флэймз» Мэттью Ткачук.

Эта победа стала для «Калгари» третьей подряд.