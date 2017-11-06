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«Калгари» в серии буллитов вырвал победу у «Нью-Джерси»

Хоккей

«Калгари Флэймз» вырвал победу у «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась в серии буллитов со счётом 5:4 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Калгари» отличились Михаэль Фролик (12-я минута), Майкл Стоун (32), Шон Монахан (33) и Майкл Ферланд (47), За «Нью-Джерси» голы забили Тейлор Холл (2), Бен Лавджой (22), Брайна Гиббонс (33) и Энди Грин (52). Решающий буллит реализовал нападающий «Флэймз» Мэттью Ткачук.

Эта победа стала для «Калгари» третьей подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2017, понедельник. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
5 : 4 1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Холл (Хишир) – 01:34 (5x5), 1:1 – Фролик (Баклунд) – 11:07 (5x5), 1:2 – Лавджой (Хишир, Хейз) – 21:56 (5x5), 2:2 – Стоун (Верстиг, Фролик) – 31:11 (5x5), 3:2 – Монахан (Ферланд, Годро) – 32:27 (5x5), 3:3 – Гиббонс – 32:37 (5x5), 4:3 – Ферланд (Годро, Монахан) – 46:54 (5x5), 4:4 – Грин (Братт, Лавджой) – 51:11 (5x5), 5:4 – Ткачук – 65:00 ( ПБ)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Калгари Флэймз Нью-Джерси Дэвилз
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