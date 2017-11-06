Дюшейн — об обмене: рад, что всё кончилось, мне грустно и радостно одновременно

Нападающий Мэтт Дюшейн прокомментировал свой обмен из «Колорадо Эвеланш» в «Оттаву Сенаторз». Игрок уже давно просил обмена, клубы совершили сделку прямо во время матча «лавин» с «Нью-Йорк Айлендерс». Дюшейн провёл на площадке две смены в первом периоде, после чего стало известно об обмене и он ушёл в раздевалку, а затем покинул арену.

«Рад, что это закончилось. Это был длинный год, даже два года. Слухи об обмене начались ещё осенью 2015 года. Так что я с облегчением вздохнул, что это кончилось. Чувствую одновременно и грусть и радость. Я благодарен за то, что перехожу в „Оттаву“, и благодарен за то, что был частью „Колорадо“.

Я понимал, что меня обменяли, ещё до того, как мне сказали об этом. Видел, как они разговаривают на скамейке. Это очень странно. Я в некоторой мере ожидал, что это произойдёт необычным образом. Это бизнес. Однажды можно будет рассказать хорошую историю.

Последний год был тяжёлым. «Колорадо» так много мне дал. Моя жена отсюда, мы здесь завели собаку. Большая часть моего сердца и жизни — здесь. Много эмоций, когда прощаешься со всем этим", — цитирует Дюшейна Denver Post.