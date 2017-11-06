«Айлендерс» — «Колорадо»: Задоров сделал «мельницу» на Мейфилде и подрался с ним

«Колорадо Эвеланш» проиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:6.



В третьем периоде при счёте 6:2 в пользу «островитян» защитник Скотт Мейфилд пытался войти в зону атаки, но его остановил Никита Задоров, сделав «мельницу». Мейфилд решил ответить и вызвал Задорова на бой. Оба игрока провели по несколько ударов, прежде чем их разняли арбитры. Мейфилд и Задоров получили по пять минут штрафа.

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Видео «мельницы» и драки можно посмотреть также на канале hockeyfights.com в YouTube.