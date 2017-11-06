Ландеског – об обмене Дюшейна: всё было странно с самого начала этого цирка

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског прокомментировал обмен Мэтта Дюшейна в «Оттаву Сенаторз», который состоялся прямо во время матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:6). Дюшейн провёл две смены в первом периоде, когда сделка была оформлена, досрочно закончил матч и покинул арену. Форвард просил обмена ещё в прошлом году, а перед началом этого сезона было неясно, прибудет ли он в расположение команды. Дюшейн был выбран «Колорадо» на драфте 2009 года под третьим номером и провёл за клуб 586 матчей, набрав 428 (178+250) очков.

«Тут всё было странно. Вся ситуация с самого начала была странной. Как только начался весь этот цирк. И всё закончилось как-то необычно по меньшей мере. Не думал, что всё сложится именно таким образом. Но я желаю ему успеха.



Уверен, что он вздохнул с облегчением. Наверное, он рад. Остальные ребята в первую очередь думают о команде, о тех, кто остался в составе. Я пока не знаю всех деталей сделки. Для нас она принципиально ничего не меняет. Мы по-прежнему будем стремиться к победам, будем добиваться успеха с теми ребятами, которые хотят играть за команду и входят в её состав», — приводятся слова Ландескога на официальном сайте НХЛ.