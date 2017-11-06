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Итоги дня для россиян в АХЛ: Гурьянов не забивает 11 игр, 2-я победа Георгиева

Хоккей

В ночь с 5 на 6 ноября в регулярном чемпионате АХЛ прошло шесть матчей, в которых приняли участие девять россиян. Вратарь Александр Георгиев одержал вторую победу в сезоне, нападающий Никита Сошников забил гол и набрал четыре очка в четырёх последних матчах. Форвард Михаил Воробьёв закончил матч с показателем полезности "-2", а за два последних матча получил "-4". Денис Гурьянов провёл 11-й матч в сезоне и пока не смог открыть счёт голам. Владислав Каменев не набрал очков в последнем матче за фарм-клуб «Нэшвилла» перед обменом в «Колорадо Эвеланш».

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Радулов ловит шайбу зубами, Овечкин не забивает четыре матча, а в USHL состоялась дуэль российских вратарей. И ещё очень много интересного.
ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Георгиев«Хартфорд»21 из 2391,34:2
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-
Сошников (н)«Торонто»1+026+2
Тренин (н)«Милуоки»0+1010
Каменев (н)«Милуоки»0020
Воробьёв (н)«Лихай-Уэлли»001-2
Фазлеев (н)«Лихай-Уэлли»0010
Гурьянов (н)«Техас»000-2
Береглазов (з)«Хартфорд»023+1
Педан (з)«Уилкс-Бэрри»0200
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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