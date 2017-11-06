Итоги дня для россиян в АХЛ: Гурьянов не забивает 11 игр, 2-я победа Георгиева

В ночь с 5 на 6 ноября в регулярном чемпионате АХЛ прошло шесть матчей, в которых приняли участие девять россиян. Вратарь Александр Георгиев одержал вторую победу в сезоне, нападающий Никита Сошников забил гол и набрал четыре очка в четырёх последних матчах. Форвард Михаил Воробьёв закончил матч с показателем полезности "-2", а за два последних матча получил "-4". Денис Гурьянов провёл 11-й матч в сезоне и пока не смог открыть счёт голам. Владислав Каменев не набрал очков в последнем матче за фарм-клуб «Нэшвилла» перед обменом в «Колорадо Эвеланш».
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Радулов ловит шайбу зубами, Овечкин не забивает четыре матча, а в USHL состоялась дуэль российских вратарей. И ещё очень много интересного.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Георгиев
|«Хартфорд»
|21 из 23
|91,3
|4:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Сошников (н)
|«Торонто»
|1+0
|2
|6
|+2
|Тренин (н)
|«Милуоки»
|0+1
|0
|1
|0
|Каменев (н)
|«Милуоки»
|0
|0
|2
|0
|Воробьёв (н)
|«Лихай-Уэлли»
|0
|0
|1
|-2
|Фазлеев (н)
|«Лихай-Уэлли»
|0
|0
|1
|0
|Гурьянов (н)
|«Техас»
|0
|0
|0
|-2
|Береглазов (з)
|«Хартфорд»
|0
|2
|3
|+1
|Педан (з)
|«Уилкс-Бэрри»
|0
|2
|0
|0