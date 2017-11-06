Итоги дня для россиян в АХЛ: Гурьянов не забивает 11 игр, 2-я победа Георгиева

В ночь с 5 на 6 ноября в регулярном чемпионате АХЛ прошло шесть матчей, в которых приняли участие девять россиян. Вратарь Александр Георгиев одержал вторую победу в сезоне, нападающий Никита Сошников забил гол и набрал четыре очка в четырёх последних матчах. Форвард Михаил Воробьёв закончил матч с показателем полезности "-2", а за два последних матча получил "-4". Денис Гурьянов провёл 11-й матч в сезоне и пока не смог открыть счёт голам. Владислав Каменев не набрал очков в последнем матче за фарм-клуб «Нэшвилла» перед обменом в «Колорадо Эвеланш».

Русская неделя в Америке: прорыв Дадонова и первые голы Кузнецова в сезоне Радулов ловит шайбу зубами, Овечкин не забивает четыре матча, а в USHL состоялась дуэль российских вратарей. И ещё очень много интересного.

Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Георгиев «Хартфорд» 21 из 23 91,3 4:2