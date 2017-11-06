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175 лет назад 2016
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Мальцев: ОИ сейчас – это политические игры, и всегда Россия виновата

Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира легендарный нападающий Александр Мальцев поделился мнением о том, что МОК может отстранить сборную России от Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сказал, что лига может отменить перерыв на Игры в случае недопуска российской сборной.

«Раньше Олимпиада была вершиной для любого спортсмена. А сейчас это просто политические игры. Вот и всё. А политика в мире сейчас какая? Что ни случись, всегда Россия виновата. Без нас прямо как без рук!» — цитирует Мальцева «Советский спорт».

Итоги дня КХЛ: Чернышенко не пустит игроков на Олимпиаду?
А СКА без Ковальчука и Дацюка немного лихорадит.
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Александр Мальцев
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