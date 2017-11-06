Мальцев: ОИ сейчас – это политические игры, и всегда Россия виновата

Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира легендарный нападающий Александр Мальцев поделился мнением о том, что МОК может отстранить сборную России от Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сказал, что лига может отменить перерыв на Игры в случае недопуска российской сборной.

«Раньше Олимпиада была вершиной для любого спортсмена. А сейчас это просто политические игры. Вот и всё. А политика в мире сейчас какая? Что ни случись, всегда Россия виновата. Без нас прямо как без рук!» — цитирует Мальцева «Советский спорт».