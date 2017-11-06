Марьямяки подписал контракт с «Йокеритом» и сменит Ялонена после сезона-2017/18

«Йокерит» объявил, что новым тренером команды с сезона-2018/19 будет Лаури Марьямяки. Нынешний тренер Юкка Ялонен покинет команду после этого сезона ради работы в сборной Финляндии, где он сменит Марьямяки.

Марьямяки подписал контракт на два года с возможностью продления соглашения ещё на два года. Договор вступит в силу 1 июня 2018 года. Специалист с 2014 года работал со сборной Финляндии в качестве помощника главного тренера, а перед сезоном-2015/16 возглавил национальную команду. В 2016-м он завоевал со сборной серебряные медали чемпионата мира, затем неудачно выступил на Кубке мира, проиграв все три матча в группе. На ЧМ-2017 Финляндия проиграла сборной России в матче за третье место.