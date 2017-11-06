Фридман — об обмене Дюшейна во время матча: давно такого не видел, это безумие

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал обмен Мэтта Дюшейна из «Колорадо Эвеланш» в «Оттаву Сенаторз». Сделка, в которой были задействованы три клуба, была оформлена прямо во время матча «лавин» с «Нью-Йорк Айлендерс». Дюшейн провёл две смены в первом периоде, а затем ушёл в раздевалку и покинул арену.

«Думаю, у «Колорадо» всё получилось, потому что в сделке были задействованы три клуба. Мало команд были способны провести подобную сделку с «Эвеланш» самостоятельно. Но внезапно появился вариант с двумя клубами, который позволил получить за Дюшейна больше ресурсов. Всё было обговорено ещё в пятницу, но не сходились в некоторых нюансах. Например, стоит ли отдавать ещё одного проспекта, если «Колорадо» уже получил другого. Менеджеры взяли день паузы, отдохнули. Также, вероятно, повлияло то, что новости о готовящемся обмене появились в прессе.



Очень редко бывает, что игрока обменивают прямо во время матча. Я как раз смотрел трансляцию «Колорадо», и комментаторы обсуждали, почему Дюшейн ушёл в раздевалку, и говорили о том, что он дружит с Комо (форвард «Колорадо», который незадолго до этого получил травму и ушёл в раздевалку. — Прим. «Чемпионата».) и пошёл проверить, всё ли с ним в порядке. Я, сидя перед телевизором, сказал: «Такого быть не может!» Всех это застало врасплох.



Последний раз на моей памяти такое было с Майком Каммальери. «Канадиенс» играли в «Бостоне», и он сказал журналистам то, что не понравилось «Монреалю». И на следующий день его точно так же обменяли в «Калгари» во время игры. Было безумием наблюдать за обоими этими случаями», — сказал Фридман в эфире телевидения НХЛ.