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«Амур» всухую обыграл ХК «Сочи», продлив серию побед до четырёх матчей

Хоккей

«Амур» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи». Встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась со счётом 2:0.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во второй двадцатиминутке сначала Олег Ли открыл счёт, а затем Владислав Ушенин убежал в контратаку и переиграл Дмитрия Шикина. Вратарь Юха Метсола провёл сухой матч, отразив 28 бросков.

«Амур» продлил серию побед до четырёх матчей, в активе команды – 40 очков после 28 игр.

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КХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2017, понедельник. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
2 : 0 0:0, 2:0, 0:0
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Ли – 33:05 (5x5), 2:0 – Ушенин Владислав (Бывальцев, Кузьмин) – 38:39 (5x5)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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