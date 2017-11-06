«Амур» всухую обыграл ХК «Сочи», продлив серию побед до четырёх матчей

«Амур» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи». Встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась со счётом 2:0.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во второй двадцатиминутке сначала Олег Ли открыл счёт, а затем Владислав Ушенин убежал в контратаку и переиграл Дмитрия Шикина. Вратарь Юха Метсола провёл сухой матч, отразив 28 бросков.



«Амур» продлил серию побед до четырёх матчей, в активе команды – 40 очков после 28 игр.

«Ак Барс» вернёт себе лидерство на Востоке. Прогнозы на игровой день КХЛ «Амур» продолжит побеждать, а московское «Динамо» наконец-то прорвёт.

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.