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175 лет назад 2016
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С. Зубов — о проигрыше «Амуру»: малой кровью такие матчи не выигрываются

Хоккей

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение в выездном матче с «Амуром» (0:2).

«После таких игр можно посетовать о тяжёлой поездке, но пацаны должны научиться играть такие тяжёлые матчи, где каждый момент важен как в обороне, так и в атаке. Были моменты, но без натуги и без огромного желания. Малой кровью такие матчи не выигрываются. Мы сегодня уступали сопернику.

Чтобы реализовать большинство, не хватило бросков и остроты. Очень много возили шайбу по бортам, не пошли в те зоны, где больно. Так забить тяжело.

Соперник добавил, у нас не хватило силёнок. Так случается – команда начинает давить, и происходят ошибки в обороне. «Амур» — в топ-3 по реализации большинства? Мы готовимся к каждому матчу, знаем статистику», — сказал Зубов на пресс-конференции.

«Амур» всухую обыграл ХК «Сочи», продлив серию побед до четырёх матчей

Видео пресс-конференции можно посмотреть также на канале «Амура» в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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