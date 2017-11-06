С. Зубов — о проигрыше «Амуру»: малой кровью такие матчи не выигрываются

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение в выездном матче с «Амуром» (0:2).



«После таких игр можно посетовать о тяжёлой поездке, но пацаны должны научиться играть такие тяжёлые матчи, где каждый момент важен как в обороне, так и в атаке. Были моменты, но без натуги и без огромного желания. Малой кровью такие матчи не выигрываются. Мы сегодня уступали сопернику.



Чтобы реализовать большинство, не хватило бросков и остроты. Очень много возили шайбу по бортам, не пошли в те зоны, где больно. Так забить тяжело.



Соперник добавил, у нас не хватило силёнок. Так случается – команда начинает давить, и происходят ошибки в обороне. «Амур» — в топ-3 по реализации большинства? Мы готовимся к каждому матчу, знаем статистику», — сказал Зубов на пресс-конференции.

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Видео пресс-конференции можно посмотреть также на канале «Амура» в YouTube.