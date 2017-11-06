Марьямяки: меня завораживает КХЛ, а у «Йокерита» отличные игроки

Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки прокомментировал подписание контракта с «Йокеритом». После сезона-2017/18 специалист возглавит «шутов», сменив на этом посту Юкку Ялонена, который, в свою очередь, станет работать с национальной командой. Для Марьямяки это будет первый опыт работы в КХЛ, до сборной он тренировал «Эспоо» и «Кярпят» в чемпионате Финляндии.

«У команды отличные игроки, а КХЛ меня завораживает. Кроме того, перспективы клуба и знакомые люди в этой организации убедили меня подписать контракт», — цитирует Марьямяки Iltalehti.