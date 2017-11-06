Малкин: я думал уйти из «Питтсбурга», но остался и был прав. Мы взяли 3 кубка

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, что задумывался о смене команды, чтобы выйти из тени Сидни Кросби. Россиянин считает, что поступил правильно, оставшись в «Питтсбурге», потому что выиграл уже три Кубка Стэнли.

Россияне в НХЛ. Сезон Малкина: вне топ-100, но с кубком Стэнли Евгений Малкин поиграл в покер на Кубке мира, побывал в Белом доме, не вошёл в топ-100 игроков НХЛ и стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли.

«Я много думал об этом. Возможно, время для этого прошло. Возможно, когда пять лет назад у меня заканчивался контракт, если бы поменял команду и был там суперзвездой, первым… Это тяжёлый выбор, но думаю, для меня лучше было остаться и играть с Сидом. Думаю, я оказался прав, мы выиграли три кубка Стэнли, и это ещё не конец», — сказал Малкин в эфире Sportsnet.

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