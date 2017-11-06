Тренер сборной U17: не смогли убедить парней не отвечать на провокации шведов

Главный тренер юниорской сборной России U17 Владимир Филатов прокомментировал победу в стартовом матче Мирового кубка вызова со Швецией (4:1) и отметил, что второй период его команда провела не лучшим образом, потому что стала поддаваться на провокации соперника.

«Здорово, что победили, но второй период сыграли плохо — и по счёту, и по сценарию игры. Такое ощущение, что в первом и третьем периодах ребята поняли установку правильно, а во втором — с точностью до наоборот. Шведы активно провоцировали парней, мы не сумели добиться от них терпения, убедить, что не нужно отвечать на провокации, парни горячие. Тем не менее как тренеры мы внушаем им, что обладать мужским характером иногда означает не ударить в ответ, а сдержать себя ради команды. В то же время хоккей — игра честолюбивых, зачастую и взрослые игроки не могут сдержаться, когда на льду происходит несправедливость, что уж говорить про пацанов.

Если говорить об атмосфере, то на трибунах очень шумно: подсказки по игре каждому приходится буквально кричать на ухо. Вдвойне приятно, что ребята в такой обстановке не теряются и показывают добротный хоккей.

До следующей игры не так много времени, но условия одинаковы для всех. Поздравил ребят с победой и сразу попросил не впадать в эйфорию. В августе мы играли с финнами три матча, и это были очень непростые игры. Для нас финны — принципиальный соперник, очень сильный. По глазам ребят понял, что они всё понимают, дополнительно настраивать их не нужно", — цитирует Филатова пресс-служба ФХР.