«Витязь» расторг контракт с Бирюковым и подписал соглашение с Кархуненом

«Витязь» объявил о расторжении соглашения с голкипером Михаилом Бирюковым и подписании контракта с вратарём Томи Кархуненом.

Кархунен ранее выступал в «Куньлунь Ред Стар». В сезоне-2016/17 сыграл 27 матчей с коэффициентом надёжности 2,11 и процентом отражённых бросков 92,7. В текущем регулярном чемпионате провёл восемь игр, пропуская в среднем 2,29 шайбы и отразив 93,1% бросков, однако затем был выставлен клубом на драфт отказов.

Бирюков в этом сезоне одержал пять побед в 15 матчах с процентом отражённых бросков 92,1 и коэффициентом надёжности 2,63.