И. Воробьёв: вроде был разговор, что Береглазов хочет возвращаться в «Металлург»

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал неудачное выступление команды, а также рассказал о возможном возвращении защитника Алексея Береглазова, который после сезона-2016/17 подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», но играет в АХЛ.

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«Видел пути выхода из непростой ситуации для команды, и был план. Если подъедут Ли и Береглазов, то это ещё облегчит ситуацию. Сейчас я уже не при делах. Но вроде бы был разговор, что Алексей Береглазов хочет возвращаться.

Почему Ли не мог найти работу в НХЛ? Совершенно разный хоккей в НХЛ и КХЛ, разные площадки. Крис — уже не мальчик, у него, насколько я знаю, были предложения из одной команды НХЛ весной, когда у нас уже сезон закончился. Его видели в составе, но потом в клубе уволили тренеров и менеджера, и всё стало сложнее. Будут давать шансы парню 1997-98 годов рождения или Ли, который хочет один год отыграть? Опять же два разных хоккея. Есть люди, которые играют там и не смогли бы здесь, а есть универсалы», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



Полное интервью с Ильёй Воробьёвым читайте утром 7 ноября на «Чемпионате».

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