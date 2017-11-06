Бирюков — о расторжении контракта с «Витязем»: эмоциональное состояние не лучшее

Вратарь Михаил Бирюков прокомментировал расторжение контракта с подмосковным «Витязем».



«Впервые даю интервью в таком статусе, непросто подобрать слова. Жизнь продолжается, всё впереди. У команды тяжелый момент, и хочу пожелать ребятам выбраться из этой неприятной ситуации. Думаю, ребята справятся с этим. Обязательно выдадут хорошую серию побед, которая позволит зацепиться за плей-офф. Желаю удачи ребятам, всему коллективу.



Нет пока. Нужно время все переосмыслить, прийти в себя. Эмоциональное состояние не самое лучшее. Пообщался с главным тренером Валерием Беловым. Мне этот разговор немного помог, было приятно от него услышать слова: «Нет претензий по работе, по самоотдаче». К сожалению, такая ситуация получилась. Можно сказать, мы остаемся с клубом «Витязь» друзьями. У каждого дальше своя дорога», — цитирует Бирюкова официальный сайт «Витязя».

«Витязь» расторг контракт с Бирюковым и подписал соглашение с Кархуненом