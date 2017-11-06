Дюшейн: у меня лишь восемь игр в плей-офф, а в «Оттаве» смогу бороться за кубок

Нападающий Мэтт Дюшейн поделился мнением о своём обмене из «Колорадо Эвеланш» в «Оттаву Сенаторз».



«Оттава — команда, которая в прошлом сезоне остановилась в шаге от кубка Стэнли. Мы не узнали, что могло бы произойти, попади они в финал. Это то, за что нужно умирать на льду — возможность.



Всегда хотел играть в плей-офф. Сейчас у меня в карьере только восемь подобных игр. Это не тот результат, который мне нужен. У меня есть только один шанс всё изменить», — цитирует Дюшейна Sportsnet.



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Фридман — об обмене Дюшейна во время матча: давно такого не видел, это безумие