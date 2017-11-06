И. Воробьёв: с Величкиным расстались нормально, я собрал вещи и ушёл

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга»Илья Воробьёв рассказал об уходе из клуба.



«С Геннадием Величкиным нормально расстались, я собрал вещи и ушёл. Сразу после игры с «Ладой» попрощался с командой. Последние месяцы работы были одними из самых сложных. Но скажу, что два последних плей-офф по накалу были не легче. Просто результат был другой. Со старта сезона хорошо понимал, что будут трудности. Что ж тут не понимать? Причин трудностей было очень много. Не хочу копаться в грязном белье. Одной причины нет, там много всего», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



Полное интервью с Ильёй Воробьёвым читайте завтра утром на «Чемпионате».



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