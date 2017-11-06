«Торпедо» обыграло «Ак Барс» в Казани, победный гол на счету Захарчука

Казанский «Ак Барс» на домашней арене не справился с нижегородским «Торпедо», встреча завершилась со счётом 1:2.



Гости открыли счёт на 22-й минуте встречи, заброшенной шайбой отметился Евгений Мозер. Через семь минут гол Ивана Захарчука увеличил преимущество «Торпедо». Через несколько минут форвард «Ак Барса» Никита Язьков сократил отставание своей команды, но сравнять счёт казанские хоккеисты так и не сумели.



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