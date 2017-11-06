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«Торпедо» обыграло «Ак Барс» в Казани, победный гол на счету Захарчука

Хоккей

Казанский «Ак Барс» на домашней арене не справился с нижегородским «Торпедо», встреча завершилась со счётом 1:2.

Гости открыли счёт на 22-й минуте встречи, заброшенной шайбой отметился Евгений Мозер. Через семь минут гол Ивана Захарчука увеличил преимущество «Торпедо». Через несколько минут форвард «Ак Барса» Никита Язьков сократил отставание своей команды, но сравнять счёт казанские хоккеисты так и не сумели.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
1 : 2 0:0, 1:2, 0:0
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Мозер (Шуленин) – 21:17 (4x5), 0:2 – Захарчук (Муршак, Баранцев) – 29:11 (5x5), 1:2 – Язьков (Охтамаа, Малыхин) – 32:51 (5x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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