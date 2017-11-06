СКА: Шипачёву предоставлены лёд и зал для тренировок — своих не бросаем!

Петербургский СКА в своём официальном «твиттере» поделился подробностями о ситуации с форвардом Вадимом Шипачёвым, который решил покинуть клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс».



«Вадим Шипачёв находится в Петербурге и работает по индивидуальному плану. Нападающему предоставлены лёд и зал для тренировок — своих не бросаем! На данный момент Вадим остаётся игроком НХЛ, поэтому призываем верить только официальной информации, а не фейковым новостям и слухам от сомнительных источников, которые, к сожалению, транслируют известные СМИ», — указано в сообщении.



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