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175 лет назад 2016
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В. Воробьёв: «Динамо» опять без голов, а ведь мы получаем за это немалые деньги

Хоккей

Главный тренер московского “Динамо” Владимир Воробьёв поделился впечатлениями от матча с “Северсталью”, в котором его команда проиграла со счётом 0:1.

“Опять мы без голов. Мало лезем на ворота, это наша проблема, проблема наших нападающих. Мы получаем за это немалые деньги, дальше так продолжаться не может. Дадим команде несколько выходных, будем работать в двухразовом режиме. Через труд мы всё преодолеем, главное — верить в это”, — передаёт слова Воробьёва корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

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Московское «Динамо» уступило «Северстали», не сумев забросить ни одной шайбы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Динамо Москва ХК Северсталь Владимир Воробьёв
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