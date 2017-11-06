В. Воробьёв: «Динамо» опять без голов, а ведь мы получаем за это немалые деньги

Главный тренер московского “Динамо” Владимир Воробьёв поделился впечатлениями от матча с “Северсталью”, в котором его команда проиграла со счётом 0:1.



“Опять мы без голов. Мало лезем на ворота, это наша проблема, проблема наших нападающих. Мы получаем за это немалые деньги, дальше так продолжаться не может. Дадим команде несколько выходных, будем работать в двухразовом режиме. Через труд мы всё преодолеем, главное — верить в это”, — передаёт слова Воробьёва корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.



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Московское «Динамо» уступило «Северстали», не сумев забросить ни одной шайбы