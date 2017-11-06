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175 лет назад 2016
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Билялетдинов: у «Ак Барса» есть проблема, и сегодня мы не смогли её решить

Хоккей

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги после проигранного матча с «Торпедо» (1:2).

«Боевая и интересная игра. К сожалению, проблема, которая у нас возникла, она есть – мы не смогли ее сегодня решить. Будем работать.

Глинкин не забивает уже 12 матчей? Хочу сказать, что он хорошо играет, хотя у него не всегда всё получается.

КХЛ может не отпустить игроков на ОИ? Думаю, нет смысла сейчас об этом говорить, потому что никакого решения нет. Это только разговоры. Не думаю, что это нужно сейчас обсуждать», — цитирует Билялетдинова официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Ак Барс" Сообщить об ошибке
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