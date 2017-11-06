Источник: «Рейнджерс» отдали защитника Береглазова в аренду в «Металлург»

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» отправил защитника Алексея Береглазова в аренду в магнитогорский «Металлург», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Ларри Брукс.



23-летний Береглазов после чемпионата КХЛ сезона-2016/17 отправился за океан в «Рейнджерс», но не провёл в Национальной хоккейной лиге ни одной встречи, всё время находясь в фарм-клубе. В АХЛ он сыграл 13 матчей, набрав 4 (1+3) результативных балла при показателе полезности «+1».



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