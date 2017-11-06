«Куньлунь» и рижское «Динамо» не смогли договориться о переходе Индрашиса

Нападающий Микс Индрашис не перейдёт в китайский «Куньлунь Ред Стар» и доиграет сезон в рижском «Динамо», информирует Sportacentrs. Как сообщается, латвийский клуб не устроили предложенные китайской стороной условия.



27-летний Индрашис провёл в нынешнем чемпионате 28 игр, записав на свой счёт 15 (8+7) результативных баллов при показателе полезности «-6» и 16 минутах штрафного времени, в среднем проводя на льду около 19 минут за встречу.



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