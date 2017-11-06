С. Захарчук — о победном голе брата Ивана: подкалывать не буду, это его работа

Защитник «Ак Барса» Степан Захарчук поделился эмоциями после поражения в матче с ХК «Торпедо» (1:2).



«Проспали первый период. Второй третий период сыграли более агрессивно. Создавали моменты, не удалось забить. Не использовали большинство. Конечно, так радоваться нечему — очков не набрали.



Буду ли подкалывать брата Ивана, забившего нам победный гол? Молодец, рад за него. Подкалывать не буду. Зачем подкалывать? Это, его работа. Он должен забивать, я не должен пропускать.



Оценки первой части сезона? У меня была травма, потом длительная дисквалификация. Поэтому не могу сказать, что я хорошо играю, а так надо прибавлять. Мы идем на первом месте в конференции, но есть моменты, над которым надо работать», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.