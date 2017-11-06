Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

С. Захарчук — о победном голе брата Ивана: подкалывать не буду, это его работа

Хоккей

Защитник «Ак Барса» Степан Захарчук поделился эмоциями после поражения в матче с ХК «Торпедо» (1:2).

«Проспали первый период. Второй третий период сыграли более агрессивно. Создавали моменты, не удалось забить. Не использовали большинство. Конечно, так радоваться нечему — очков не набрали.

Буду ли подкалывать брата Ивана, забившего нам победный гол? Молодец, рад за него. Подкалывать не буду. Зачем подкалывать? Это, его работа. Он должен забивать, я не должен пропускать.

Оценки первой части сезона? У меня была травма, потом длительная дисквалификация. Поэтому не могу сказать, что я хорошо играю, а так надо прибавлять. Мы идем на первом месте в конференции, но есть моменты, над которым надо работать», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Итоги дня КХЛ: «Магнитка» договорилась с «Рейнджерс» об аренде Береглазова
Московское “Динамо” снова уступило всухую, а “Йокерит” определился с новым главным тренером.
Источник: Официальный сайт ХК "Ак Барс" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Торпедо Иван Захарчук Степан Захарчук
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент