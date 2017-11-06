Итоги игрового дня в ВХЛ и МХЛ: ЦСК ВВС выиграл только две игры из двадцати

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого прошли семь матчей.



Челябинский «Челмет» на домашнем льду уступил в серии буллитов «Южному Уралу» — 2:3 Б.

«Ермак» в Ангарске потерпел поражение во встрече с «Дизелем» — 1:3.

Новокузнецкий «Металлург» дома уступил в овертайме «Сарову» — 2:3 ОТ.

«Сокол» одержал победу над ЦСК ВВС — 4:1.

«Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» проиграл «Нефтянику» — 2:4.

«Цен Тоу» не пропустил ни одной шайбы от «Ижстали» — 2:0.

«Спутник» взял верх над «Горняком» — 4:1.

В МХЛ прошёл один матч. «Алмаз» переиграл «Атлантов» — 3:2