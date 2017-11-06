Итоги игрового дня в ВХЛ и МХЛ: ЦСК ВВС выиграл только две игры из двадцати

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого прошли семь матчей.
Челябинский «Челмет» на домашнем льду уступил в серии буллитов «Южному Уралу» — 2:3 Б.
ВХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2017, понедельник. 11:00 МСК
Челябинск
2 : 3 1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Орск
1:0 – Мелихов (Кориневский, Зиновьев) – 01:12 (5x5), 1:1 – Чугуев – 08:47 (4x5), 1:2 – Музычко (Илья Иванов) – 32:55 (5x5), 2:2 – Тарасов (Могильников, Подкорытов) – 45:03 (5x4), 2:3 – Илья Иванов – 65:00 ( ПБ)
«Ермак» в Ангарске потерпел поражение во встрече с «Дизелем» — 1:3.
ВХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2017, понедельник. 12:00 МСК
Ангарск
1 : 3 0:2, 1:0, 0:1
Пенза
0:1 – Думбадзе – 15:13 (5x5), 0:2 – Никита Иванов (Макаров, Бойчук) – 16:51 (5x5), 1:2 – Юшков – 23:54 (5x5), 1:3 – Барулин (Кузьмин, Тарасов) – 45:26 (5x5)
Новокузнецкий «Металлург» дома уступил в овертайме «Сарову» — 2:3 ОТ.
ВХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2017, понедельник. 13:00 МСК
Новокузнецк
2 : 3 0:2, 2:0, 0:0, 0:1
Саров
0:1 – Коньков (Вилков, Мамашев) – 05:56 (5x5), 0:2 – Хасаншин (Белохвостиков, Мамашев) – 18:03 (5x4), 1:2 – Караваев (Скутар) – 23:51 (5x5), 2:2 – Коростин (Гуляев, Яценков) – 29:21 (5x4), 2:3 – Мищенко (Мамашев) – 62:08 (5x5)
«Сокол» одержал победу над ЦСК ВВС — 4:1.
ВХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2017, понедельник. 13:00 МСК
Красноярск
4 : 1 0:0, 3:1, 1:0
Самара
1:0 – Сёмин (Таталин, Озолиньш) – 23:30 (5x4), 2:0 – Назаров (Теряев, Цыганов) – 24:11 (5x4), 2:1 – Таратунин (Феклистов, Ковалёв) – 31:42 (5x4), 3:1 – Андрющенко (Руденков) – 35:13 (5x5), 4:1 – Цыганов (Кожевников, Лыпкань) – 41:59 (5x5)
«Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» проиграл «Нефтянику» — 2:4.
ВХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2017, понедельник. 13:30 МСК
Харбин
2 : 4 1:2, 0:1, 1:1
Альметьевск
1:0 – Новожилов (Минси, Гарифулин) – 11:10 (5x5), 1:1 – Чиглинцев (Демидов, Раисов) – 12:38 (5x5), 1:2 – Воеводин (Мисюль) – 14:10 (5x5), 1:3 – Воеводин – 39:59 (5x5), 2:3 – Макаров (Мокин) – 53:04 (5x5), 2:4 – Насыбуллин (Мисюль, Воеводин) – 59:34 (en)
«Цен Тоу» не пропустил ни одной шайбы от «Ижстали» — 2:0.
ВХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2017, понедельник. 13:30 МСК
Цзилинь
2 : 0 0:0, 2:0, 0:0
Ижевск
1:0 – Шиафотдинов (Ерёменко, Шевченко) – 23:07 (5x4), 2:0 – Швецов (Крысанов, Елисеев) – 34:41 (5x5)
«Спутник» взял верх над «Горняком» — 4:1.
ВХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2017, понедельник. 15:00 МСК
Нижний Тагил
4 : 1 1:1, 2:0, 1:0
Учалы
0:1 – Мингалеев (Антонов, Нургалиев) – 09:41 (5x5), 1:1 – Гиберт (Владимиров) – 19:13 (5x5), 2:1 – Артамонов (Ситников, Рожков) – 32:30 (5x4), 3:1 – Артамонов (Ситников, Рожков) – 34:47 (5x4), 4:1 – Гайсин (Чемерикин, Владимиров) – 50:22 (5x5)
В МХЛ прошёл один матч. «Алмаз» переиграл «Атлантов» — 3:2
МХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2017, понедельник. 13:00 МСК
Череповец
3 : 2 1:2, 1:0, 1:0
Московская область
0:1 – Правило (Ващук) – 03:14 (5x5), 1:1 – Бакулин (Данч, Полухин) – 04:44 (5x5), 1:2 – Шакиров (Дудкин) – 08:46 (5x5), 2:2 – Морулёв (Калугин) – 28:00 (5x4), 3:2 – Колесников (Морулёв, Гераськин) – 59:21 (5x5)
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